Призыв в Нижегородской области: срочников не отправят в «горячие точки»

Весенний призыв в Нижегородской области стартует уже в апреле — первых срочников отправят в первой декаде месяца. Общая цифра по региону — около 2,7 тыс. человек, из которых почти 500 — жители непосредственно Нижнего Новгорода. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на военный комиссариат области.

При этом сам призыв теперь идет круглый год. Военный комиссар полковник Сергей Агафонов напомнил: указ президента от декабря 2025 года установил непрерывный призыв с 1 января по 31 декабря для граждан от 18 до 30 лет. Но не пугайтесь: это не значит, что всех заберут в январе. Сроки фактической отправки к месту службы остались классическими — весеннее окно с 1 апреля по 15 июля и осеннее с 1 октября по 31 декабря. То есть система стала гибче, но ритм сохранился.

Теперь главное, что волнует и призывников, и их родителей. Агафонов подчеркнул четко: срочников не направят в зону СВО и в любые другие «горячие точки». Это официальная позиция, повторенная специально, чтобы снять тревожные ожидания. Куда же попадут ребята? Во все виды и рода войск — от обычных частей до пограничных войск ФСБ. Более тысячи нижегородцев вообще пойдут в элитные подразделения. Порядка 20 человек попадут в легендарный Президентский полк ФСО — это те самые, кто несет службу у Кремля. Больше ста — в Преображенский и Семеновский полки, историческую гвардию. Около двухсот ждут в ВДВ, и еще больше двухсот — в Росгвардии. А 15 самых умных и технически подкованных направят в научные роты — там служат не с автоматом в поле, а с умной аппаратурой в лабораториях.

Призыв в Нижегородской области идет планово, без срочных изменений в географии службы, главное — срочников берегут от реальных боевых действий. Элитных мест много, научные роты доступны.

