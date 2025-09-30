Призывникам рассказали, как не заработать штраф за сокрытие поездки

Уже в ближайшее время в России может быть ужесточена ответственность за нарушение правил учета призывников. Депутаты Госдумы предложили сделать бессрочной обязанность сообщать в военкомат о любых отъездах с места жительства продолжительностью более трех месяцев. Если законопроект будет принят, эта норма станет постоянной, а не временной, как сейчас. Юрист Кирилл Овтов в интервью ОТР выразил уверенность, что законопроект о круглогодичном призыве будет принят.

По его словам, это логичное решение в условиях текущей международной обстановки, когда стране необходимо укреплять мобилизационный резерв. Правозащитник пояснил, что новые правила информирования военкоматов о длительных поездках скорее всего будут включены в КоАП.

Что касается практической стороны вопроса, то сейчас призывник может отсутствовать три месяца без уведомления военкомата. При этом существует юридическая лазейка: если вернуться на один день по месту жительства, срок отсутствия обнуляется, и можно снова уехать на три месяца. Как отметил Овтов, формально это соответствует действующему законодательству.

По его мнению, в результате принятия новых норм военкоматы получат постоянный инструмент для контроля за перемещениями призывников. Это позволит властям всегда знать, где находятся граждане, потенциально подлежащие призыву, что значительно усилит систему учета и мобилизационную готовность в условиях текущей геополитической ситуации.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области призывники получат электронные повестки в осеннюю кампанию.