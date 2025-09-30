В Рязанской области призывники получат электронные повестки в осеннюю кампанию

С 1 октября 2025 года в Рязанской области вводится принципиально новый порядок призыва на военную службу. Регион вошел в число пилотных территорий, где осенняя призывная кампания будет полностью переведена на цифровые рельсы с использованием государственной системы «Единый реестр воинского учета». Об этом сообщает издание 7info.

Согласно новым правилам, все повестки будут направляться призывникам исключительно в электронном виде через Портал государственных услуг. Ключевым изменением становится автоматический юридический статус документа — повестка считается официально врученной через семь дней после ее публикации в реестре, что исключает возможность сослаться на неполучение уведомления.

Для обеспечения явки в военкоматы вводится система временных ограничительных мер. Граждане, проигнорировавшие электронную повестку без уважительных причин в течение 20 дней, столкнутся с конкретными санкциями, которые будут автоматически сняты после выполнения воинской обязанности. Все уведомления о применении и отмене ограничений также будут поступать через личный кабинет на «Госуслугах».

Таким образом, цифровизация призывного процесса создает прозрачную и унифицированную систему взаимодействия между военкоматами и призывниками. Жители Рязанской области могут отслеживать свой статус через специализированный портал «реестрповесток.рф», а срок службы для осеннего призыва 2025 года сохраняется в установленных законом рамках — 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что президент Путин подписал указ об осеннем призыве.