«Симптомы психических отклонений»: россияне объяснили «гениальность» Алексея Арестовича

Бывший советник Владимира Зеленского Алексей Арестович* вызвал резонанс в социальных сетях. Украинский политический деятель опубликовал пост, в котором назвал себя гением.

По словам Арестовича*, гений «не должен работать, иначе выяснится, что он талант». Подобная самоуверенность экс-советника Зеленского стала поводом для осуждения в комментариях.

Пользователи уверены, что такие люди, как Арестович*, отлично олицетворяют свою нацию, а также посоветовали политику заняться своим психическим здоровьем.

«Бедная Украина, если такие субъекты представляют ее»; «Какая нация, такие и гении»; «Леша, мания величия и нарциссизм – это симптомы серьезных психических отклонений. Через пару лет ты можешь выяснить, что сидишь в «дурке», и вокруг одни гении», — отмечают в комментариях.

Один из юзеров задался вопросом, почему экс-советник Зеленского так ненавидит украинцев, благодаря которым получил признание и популярность.

«Такой бриллиант никогда б не заблистал в стране культурно развитой. А, следовательно, там бы никто не узнал, что ты гений. Поэтому мне непонятно, почему ты так не любишь украинцев. Эти же лохи — твой хлеб», — пишет пользователь.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов



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