Прямая линия с Путиным идет уже 3,5 часа без перерыва

Прямая линия с россиянами, совмещенная в этом году с большой пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина, идет уже три с половиной часа.

С момента начала беседы в 12:00 глава российского государства уже успел ответить на десятки вопросов репортеров в студии Гостиного двора в Москве и простых россиян. Речь идет обо всем: об экономике, мигрантах, работе спецслужб, международной повестке и, конечно же, основной темой является обсуждение проводимой Россией спецоперации на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин продолжает давать ответы на вопросы в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии. Она началась в полдень 19 декабря. Мероприятие транслируют ведущие федеральные СМИ РФ.

Ранее сообщалось, что задавший вопрос Путину журналист NBC Симмонс сбежал с прямой линии с рюкзаком за плечами