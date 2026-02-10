Прямой путь в ад: священник назвал грехи, после которых покаяние почти невозможно

Священник Владимир Головин бросил вызов устоявшейся христианской традиции, заявив, что концепция семи смертных грехов не имеет прямого библейского подтверждения. В основе его аргументации — строгое следование тексту Ветхого Завета, где за конкретные четыре проступка назначалась смертная казнь через побивание камнями, пишет агентство «Кулик».

По мнению священнослужителя, к этим «смертным» в прямом смысле грехам, полностью разрывающим связь человека с Богом, относятся лишь богохульство, убийство, разврат и оскорбление родителей. Все остальные пороки, включая знаменитую гордыню, он считает корневыми, порождающими иные прегрешения, но не несущими столь радикального духовного приговора в рамках Писания.

В качестве примера Головин привел отношение к рукоблудию, которое в православной традиции классифицируется как нечистота, а не как смертный грех. Это, по его словам, подчеркивает важность различения тяжести проступков. При этом священник напомнил и о милосердии, сославшись на евангельский сюжет с женщиной, взятой в прелюбодеянии, которого Христос не осудил, указав путь к исправлению.

Данное заявление побуждает к пересмотру духовных приоритетов и более внимательному чтению священных текстов, отделяя поздние богословские наслоения от первоисточников.

