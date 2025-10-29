«Прятался под капюшоном»: военного, сбившего насмерть школьниц в Ревде, арестовали

В Екатеринбурге арестовали военнослужащего, сбившего насмерть двух школьниц Ревде, сообщило РИА Новости. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 26 декабря.

Трагедия произошла вечером 27 октября, когда автомобиль гарнизонного военного совершил наезд на трех несовершеннолетних девочек возле светофора. Две из них скончались на месте происшествия, третью — доставили в больницу с тяжелыми травмами.

При проведении медицинского освидетельствования в крови водителя обнаружили алкоголь и наркотические вещества.

По данным следствия, мужчина не в первый раз садился за руль транспортного средства в состоянии опьянения. По дороге в суд подозреваемый пытался скрыться от камер журналистов, натянув капюшон свитера на голову, и отказался отвечать на вопросы.

Ранее сообщалось, что единственная выжившая в ДТП с пьяным в Ревде школьница пришла в сознание.