Выжившая в ДТП с пьяным водителем школьница из Ревды начала приходить в себя

В городе Ревде Свердловской области медики сообщают о первой положительной динамике у единственной выжившей в страшном ДТП с пьяным водителем. Школьница, получившая тяжелейшие травмы, пришла в сознание. Актуальную информацию о состоянии девочки опубликовал портал E1.ru.

Со слов матери пострадавшей, у ребенка диагностированы многочисленные переломы обеих ног, а также ушиб головного мозга, который классифицируется как травма средней степени тяжести.

Женщина уточнила, что, несмотря на то что девочка уже в сознании, доступ родственников к ней в палату пока ограничен по медицинским показаниям.

«Врачи говорят, динамика положительная. Сейчас ей нужны силы для восстановления», — поделилась родительница.

Напомним, в результате наезда на пешеходном переходе погибли две школьницы в возрасте семи и девяти лет, которые приходились друг другу родными сестрами. Трагедия произошла 27 октября, когда 37-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением и сбил трех детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

