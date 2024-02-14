Пряжу для вязания теплых вещей участникам СВО передали волонтерам в Пушкино

Местное отделение партии «Единая Россия» из Городского округа Пушкинский закупило и доставило пряжу мастерицам в Центр социального обслуживания, которые вяжут теплые вещи для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Отмечается, что уже на протяжении нескольких месяцев представители старшего поколения вяжут носки, шарфы, варежки и другую одежду для участников специальной военной операции в рамках акции «Тепло герою». Затем эти вещи отравляют в зону проведения СВО.

Мастерицы сердечно поблагодарили гостей, и отметили, что добрые начинания неизменно находят отклик и поддержку у местных властей, меценатов, депутатов, общественников и активистов.

«Мы вяжем носочки и шарфики для наших ребят. И тем самым помогаем не столько материально, сколько душевно. Тепло, которое мы через эти вещи передаем бойцам, помогает им почувствовать нашу заботу и любовь. Ведь все они чьи-то дети и внуки», — отметила участница проекта «Активное долголетие» Елена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что подмосковным подразделениям ДПС передали сто тридцать новых патрульных машин.