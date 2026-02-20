Пробку на М8 под Ярославлем растащили лишь к ночи

В Переславском районе Ярославской области к полуночи 19 февраля удалось полностью ликвидировать многокилометровую пробку, которая скопилась на трассе М8 в районе села Новое. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Причиной затора стала поломка двух большегрузных автомобилей, вставших практически одновременно в обе стороны движения.

Руководитель региона поблагодарил сотрудников ГИБДД, МЧС, администрацию Переславль-Залесского округа и лично главу округа за оперативное реагирование и восстановление проезда. Специализированные службы продолжают контролировать дорожную обстановку.

Однако в социальных сетях мнения автомобилистов разделились: часть водителей утверждает, что пробка до сих пор сохраняется, и публикуют фото и видео заторов.

Сервис «Яндекс-Карты» также показывал остаточные затруднения в районе села Новое спустя несколько часов после официального сообщения о ликвидации.

В администрации Переславского округа и МЧС рекомендуют автомобилистам по возможности объезжать данный участок. В сторону столицы лучше двигаться через Купанское и Сергиев-Посад. Тем, кто направляется в Ярославль, советуют использовать объезд через Юрьев-Польский.

