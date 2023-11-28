«Проблемный сотрудник»: учителю, нарисовавшему свастику, грозит увольнение

Учителя информатики одной из школ Москвы оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщил Mash.

Уточняется, что во время урока педагог нарисовал свастику на доске, сопроводив изображение антироссийскими лозунгами и фразой «Слава Украине». Школьники доложили о случившемся другим учителям.

Как рассказала юрист Ксения Корсукова, в последнее время нередки случаи, когда граждане рисуют свастику и пишут фразы, дискредитирующие российских солдат. Но учитель — это человек, который ежедневно взаимодействует с детьми, и от того, как он преподает предмет, зависят знания учеников.

«Поэтому поведение педагога во время исполнения должностных обязанностей должно всегда находиться в рамках закона и морально-этических норм. Учитель не может навязывать ученикам свою точку зрения касательно политического строя государства либо действий правительства в сфере внешней или внутренней политики», — подчеркнула эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В данном случае правоохранительные органы избрали наказание в виде штрафа. Продолжит ли учитель работать в школе, уточнила Корсукова, решит руководство образовательной организации.

«Но, скорее всего, такое деяние грозит увольнением. Вряд ли какой-либо руководитель захочет иметь штате такого проблемного сотрудника», — заявила юрист.

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