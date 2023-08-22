Проблемный ЖК «Дмитров парк» достроили в Московской области

Строители возвели жилой дом в составе ЖК «Дмитров парк» на улице Московская в Дмитрове. Сотрудники областного Главгосстройнадзора выдали объекту заключение о соответствии проектной документации по итогам проверки.

В сообщении ведомства уточнили, что дом должны были достроить в 2021 году, однако, застройщик ООО «Центр» не справился со своими обязательствами из-за финансовых проблем. После этого для завершения работ областное Правительство привлекло инвестора ГК «Основа». Вскоре дом введут в эксплуатацию, что позволит восстановить права всех 315 пострадавших граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что важно синхронизировать строительство дорог и жилья.