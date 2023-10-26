Проблемы с эрекцией, потеря конечностей, смерть: чем опасна болезнь, которую нашли у Василия Уткина

У спортивного журналиста Василия Уткина диагностировали атеросклероз — хроническое заболевание, поражающее артерии. Известный комментатор давно страдает от ожирения — его вес уже превышает 200 кг. Серьезно «барахлит» и сердечно-сосудистая система Уткина.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, чем в дальнейшем журналисту грозят подобные недуги. Прогнозы могут быть крайне неутешительными.

«Атеросклероз — это состояние, при котором клейкая субстанция под названием «бляшка» прикрепляется к внутренней стенке сосудов. Это могут быть холестерин, жир или клетки крови. В результате происходит полная или частичная блокада кровеносных сосудов, что может привести к сердечному приступу, инсульту, сосудистой деменции, эректильной дисфункции или даже потере конечностей», — предостерегла медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для улучшения состояния здоровья, объяснила эксперт, Уткину придется соблюдать диету, отказаться от вредных привычек и ограничить стресс.

Врач добавила, что понадобится и наблюдение врачей. Если журналист остановится исключительно на разовых обследованиях, которые он, судя по всему, уже прошел, проблема может усугубиться.

«При отсутствии своевременного лечения такое состояние приводит к летальному исходу, особенно в сочетании с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и избыточным весом», — подчеркнула Беляева.

В то же время терапевт напомнила, что такие состояния, как атеросклероз и повышенный уровень холестерина, можно и нужно предупреждать. Для этого достаточно соблюдать простые принципы здорового образа жизни.

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