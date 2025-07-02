Проблемы со въездом в Россию могут возникнуть у украинской певицы Поляковой

Для украинской исполнительницы и телеведущей Ольги Поляковой вероятны сложности при пересечении российской границы, существуют предпосылки для запрета на въезд, сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителей правоохранительных органов.

Ольга Полякова — известная украинская певица, ведущая телевизионных программ и актриса. В начале творческого пути она записывала совместные композиции с коллективом «Чай вдвоем» и Людмилой Гурченко. Широкую известность ей принесли хиты, такие как «#Шлепки» и «Russian Style».

После начала специальной военной операции артистка выразила несогласие с действиями России и заняла проукраинскую позицию. В частности, судя по информации на ее странице в социальных сетях, в 2024 году Полякова давала концерты для военнослужащих ВСУ, а также оказывала им гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что российского экс-сенатора Клинцевича отказались пустить в Армению.