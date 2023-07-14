Проблемы тела — путь к депрессии: стало известно, почему худеющие средствами для диабетиков люди пожаловались на психику

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) организовало расследование после появления жалоб на суицидальные мысли у людей, принимающих препарат для диабетиков с намерением похудеть. Диетолог Ксения Страйкова рассказала, почему люди, решившие сбросить вес таким способом, могут столкнуться с психическими расстройствами.

Мода на похудение с помощью препарата для больных диабетом появилась около года назад. Несмотря на ряд серьезных побочных эффектов, здоровые люди продолжают принимать его в надежде сбросить лишний вес.

По мнению диетолога, те, кто прибегает к таким радикальным методам, уже перепробовали различные варианты похудения и находятся в более шатком эмоциональном состоянии.

«Скорее всего, у них есть склонность к расстройству пищевого поведения, а там, где есть склонность к расстройству, часто и вот такие депрессии и суицидальные мысли», — объяснила Страйкова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Она подчеркнула, что препараты для диабетиков — не панацея для желающих похудеть. После прекращения приема «лекарств» вес возвращается, а клиническая эффективность и безопасность таких лекарств все еще не изучена, заключила эксперт.

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