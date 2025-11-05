Пробный рейс волшебства: поезд Деда Мороза пронесся по Подмосковью

Яркий предвестник Нового года промчался по Киевскому направлению Московской железной дороги — жители Наро-Фоминска и окрестных населенных пунктов стали первыми свидетелями пробного рейса волшебного поезда Деда Мороза. Об этом пишет REGIONS.

Специально украшенный состав с гирляндами и огнями совершил обкатку по маршруту Москва — Калуга — Москва, сделав предпраздничный день для случайных зрителей по-настоящему сказочным. Для главного зимнего волшебника это стала важной технической репетицией перед масштабным турне по России.

«Мы с дочкой специально пришли на платформу — и не зря! Поезд такой нарядный, с огоньками, будто сама сказка пронеслась мимо. И, хотя снег еще не лежит, теперь у нас по-настоящему новогоднее настроение!» — поделилась впечатлениями жительница города Светлана Скворцова.

За четыре года существования передвижная резиденция на колесах посетила более 230 населенных пунктов по всей России. Для организаторов праздничных мероприятий в регионах появление такого состава в графике движения становится точным сигналом к началу финальной подготовки к встрече главного зимнего героя. Наблюдательные пассажиры и жители городов вдоль железнодорожных путей теперь могут ориентироваться на подобные пробные рейсы — они являются безошибочным признаком того, что новогодняя кампания официально стартовала, и вскоре сказка постучится в каждую дверь.

Ранее сообщалось, как получить максимум скидок и не попасться на три уловки продавцов.