«Пробудятся древние энергии и силы»: ясновидящая предостерегла археологов, нашедших древнее вино в Египте

В Египте ученые обнаружили пять сотен закрытых кувшинов с вином, возраст которых более пяти тысяч лет. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и древностей Египта.

В мире археологии с точки зрения науки каждая находка вызывает сенсацию, однако эзотерика смотрит на раскопки древних могил без восторга, свойственного исследователям.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что помимо древнего вина могут обнаружить ученые в запечатанных сосудах.

«Само по себе древнее вино несет в себе удивительную историю и, возможно, даже медицинские или алхимические свойства. Однако с точки зрения эзотерики, возможно, существуют и более глубокие аспекты», — заявила Мишина.

Например, по ее словам, на напиток могли наложить проклятие. Пострадать может тот, кто его откроет. Эзотерик подчеркнула, что существуют древние обряды и ритуалы по защите захоронений. Следует быть очень осторожным.

«Исследования и раскопки в древних могилах и местах погребения могут пробудить древние энергии и силы. Это может быть опасным. Воскрешение энергетических следов может привести к неожиданным последствиям, воздействию на окружающих», — пояснила собеседница издания.

Мишина заключила, что уважение к погребенным и их обычаям — важное этическое правило. Нарушение покоя мертвых или их священных мест может вызвать духовное и энергетическое неравновесие.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, как лярвы вредят человеку.