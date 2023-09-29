«Ревность и зависимости»: ясновидящая рассказала, как лярвы вредят человеку

Покурить, выпить и сделать ставку в онлайн-казино — так хочет сам человек? Нет. На поступки, о которых он потом пожалеет, его подталкивают лярвы. Это паразиты, питающиеся энергией конфликтов, грубыми и низменными эмоциями и чувствами.

Популярная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как определить на себе лярву и как от них защитится.

«Лярвы — астральные паразиты, представляют собой примитивные существа, происходящие из более низких астральных плоскостей. Они существуют в астральных, ментальных и эфирных телах людей», — пояснила Мишина.

Мир этих паразитов поистине разнообразен. Они способны причинить огромный вред человеку.

«Лярвы азарта соблазняют человека на азартные игры. Лярвы курения способны усиливать желание курить и поддерживать вредную привычку. Лярвы злобы и негодования разжигают злобу и способствуют возникновению агрессии и конфликтов», — подчеркнула ясновидящая.

А лярвы зависти и ревности провоцируют недоверие в паре, дополнила эксперт. Защитится от них можно, нужно лишь знать несколько правил.

«Важно работать над развитием своего внутреннего состояния, практиковать медитацию и методы энергетической очистки», —посоветовала Мишина.

Особенно важно, по ее словам, контролировать эмоции, и тогда никакие паразиты не смогут прицепится к человеку.

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