Прочность фасадов возводимых объектов проверили в десяти округах Подмосковья

С начала этого года сотрудники лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» определили параметры фасадов в 10 городских округах Подмосковья, сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

В ведомстве уточнили, что такая работа помогает создать эффективную и надежную фасадную конструкцию. Исследование, например, провели в Орехово-Зуеве, где строится ФОК с крытым катком, и в сельском поселении Лаговское в Подольске, там возводят производственно-складской комплекс.

«Специалисты определяют точность установки конструкций, их соответствие требованиям по безопасности, прочности, устойчивости, что позволяет выявить возможные дефекты, ошибки или нарушения в выполнении работ. От состояния фасада зависит безопасность и долговечность здания», — заключили в надзорном органе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.