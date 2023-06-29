«Вы ставите против Америки»: жители США жестко раскритиковали своего президента за выдуманный термин

Джо Байден в социальных сетях рассказал о новом термине, обозначающем его личную экономическую философию. Президент США назвал ее «Байденомика».

По словам политика, именно он не только восстановит американскую мечту, но и объединит нацию. Играть против Америки, по словам Байдена, «никогда не было хорошей ставкой». Также президент подчеркнул, что никогда еще не был так оптимистичен в отношении будущего своей страны.

Американцы не разделили оптимистичный настрой Байдена. Граждане уверены, что сам политик постоянно «ставит против» страны, а его политика направлена на ее разрушение.

«Вы каждый день ставите против Америки, работая с народами, которые нас презирают. Я думаю, что все эти дома, которые вы купили, не могут себя окупить, я прав?»; «Байденомика. Удушение корпораций с помощью политики и превращение их в зависимость от государственных субсидий не является устойчивой моделью», — отмечают пользователи.

Некоторые американцы высмеяли придуманный президентом термин и подчеркнули, что реализовать американскую мечту можно только после отставки Байдена.

«План восстановления экономики Байдена: 1. Придумайте термин «байденомика». 2. Попросите стажера-политолога постоянно писать об этом в Твиттере»; «Первым шагом к этому будет покончить с установленным коррумпированным марионеточным режимом Байдена»; «Тот, кто пишет эти твиты, обладает одним из лучших чувств юмора! Самый смешной твит за последнее время!» — пишут американцы.

Ранее жители США выяснили, кто на самом деле поддерживает их президента.