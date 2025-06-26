Одиозный депутат Харьковской областной рады Александр Кухарь получил ранение в результате атаки на его дом, которую провели бойцы украинского пророссийского сопротивления. Об этом сообщил телеграм-канал «Отряд Ковпака» со ссылкой на ряд СМИ Украины.

Кухарь не раз становился героем публикаций в прессе. Сначала он занимал должность зампрокурора Харькова, а потом избрался в областную раду. Его обвиняли в коррупции, захвате чужого имущества, и еще ряде прегрешений. Уже став депутатом, он стал продавать всем желающим билеты на охоту за российскими бойцами с помощью беспилотников.

«Частный дом Кухаря в ночь на 24 июня был атакован беспилотником. В результате военный преступник был тяжело ранен и увезён в реанимацию!» — указал микроблог.

Атаку назвали результатом слаженной работы харьковского подполья. Оно постаралось доказать, что никому из преступников не уйти от возмездия.

Ранее сообщалось, что в Курской области на въезде в райцентр Суджа пострадал мужчина. Его автомобиль подорвался на мине. Раненый утверждает, что отправился в город посмотреть на его состояние. В связи с этим губернатор региона Хинштейн сообщил, что въезд в населенные пункты курского приграничья не зря ограничен. Саперы продолжают свою работу по разминированию.