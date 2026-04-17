Продавец магазина получил срок за удар по пьяному покупателю

В Тульской области продавец получил срок за удар посетителя гаечным ключом
Ефремовский межрайонный суд Тульской области вынес приговор продавцу, который не нашел другого способа утихомирить посетителя, кроме как ударить его гаечным ключом. Инцидент произошел вечером 27 мая 2025 года в магазине «Пивной». Конфликт вспыхнул из-за отказа продавать алкоголь, сообщают «Тульские известия».
Подсудимый не стал наливать покупателю, так как тот уже находился в состоянии опьянения и отказывался покидать помещение. Словесная перепалка перешла в подсобку. Там продавец схватил гаечный ключ и трижды ударил им оппонента по правой руке.
Медики зафиксировали у потерпевшего перелом локтевой кости и ссадины. Промышленный инструмент оказался эффективнее кулаков — повреждения квалифицировали как средней тяжести вред здоровью. Продавцу предъявили обвинение по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ.
В суде подсудимый полностью признал вину. Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. То есть за решетку мужчина не отправится, но два года будет находиться под контролем. Приговор пока не вступил в законную силу, и у сторон есть время на обжалование. Самый важный урок этой истории: даже в конфликте с нетрезвым и навязчивым клиентом хвататься за гаечный ключ — плохая идея.
