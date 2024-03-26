Продавщицу из Прокопьевска накажут за продажу энергетика школьнице

Жительница кузбасского города Прокопьевск попалась на продаже энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» .

Продавщица продала энергетик школьнице в магазине на улице Черных. Местные жители заявили, что женщина и раньше продавала тонизирующие напитки несовершеннолетним лицам. В очередной раз 47-летняя работница не спросила документы у юной покупательницы. Девочка 15 лет спокойно купила энергетический напиток.

Правоохранители привлекут женщину к административной ответственности за продажу энергетика школьнице. В рамках статьи 14.2 КоАП РФ предусматривается штраф в размере 2 000 рублей.

Отметим, что на федеральном уровне продажа энергетиков лицам до 18 лет не запрещена, однако региональные власти могут принимать определенные законы и выставлять ограничения для торговли. В Кузбассе запретили продавать энергетические напитки детям и подросткам еще в 2023 году.

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