«Вовремя не вывезли мусор»: местные жители назвали вероятную причину пожара в красногорском ЖК «Спутник»

Кадры горящей в Красногорске многоэтажки ЖК «Спутник» разлетелись по соцетям . Пожар в Подмосковье начался на строящемся объекте. Судя по кадрам, стройплощадку окутал густой черный дым.

Как сообщили нам в пресс-службе регионального МЧС, возгорание началось с утеплителя кабеля, который лежал на первом этаже 28-этажного дома. Красногорцы, которые живут недалеко от ЖК «Спутник», увидели столб черного дыма и засняли его на камеру. Спасатели быстро выехали на место и потушили пожар, который, к счастью, оказался небольшим.

«В жилом комплексе по адресу ул. 4-я Мякинская, д. 11 произошел пожар. Площадь возгорания составила 20 кв. м, загорелись стройматериалы. Открытое горение ликвидировали в 9:16», — сказали в ГУ МЧС России по Подмосковью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам местных жителей, новый район Красногорска пока еще не вполне обжит. Как говорит Евгений Р., к новому ЖК трудно проехать, а еще там скапливается много мусора, в том числе и строительного.

«Возможно, подрядчики просто вовремя не вывезли этот мусор. Или нарушили правила техники безопасности. Пока что в «Спутнике» еще достраивают корпуса, так что работы не окончены. Там нет ни школы, ни детского сада, ни поликлиники. Да и МКАД прямо под окнами. Обещают проложить метро, но пока что общественного транспорта тоже там нет», — объясняет Евгений.

Ранее мы писали, как в Подмосковье ищут неизвестных поджигателей мусорной площадки.