Продажи новых автомобилей Kia упали вдвое из-за высокой стоимости кредитов

В России за первые девять месяцев 2025 года на учет было поставлено 6315 новых легковых автомобилей Kia, что на 50,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные приводит глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, передает Газета.ру .

Официальные поставки автомобилей Kia в Россию не осуществляются, все машины ввозятся через альтернативные каналы и оформляются на физических лиц. Доля России в глобальных продажах марки составляет 0,2%, тогда как до 2022 года показатель превышал 7%.

Согласно опросу агентства «Автостат», ключевыми причинами снижения спроса на новые легковые автомобили россияне назвали высокие банковские ставки (63% опрошенных) и снижение покупательской способности населения из-за экономической ситуации (43%). Еще 25% респондентов связывают падение спроса с ожиданием возвращения глобальных автопроизводителей на российский рынок.

Высокие кредитные ставки и ограниченный доступ к официальным поставкам существенно тормозят рынок новых автомобилей, включая Kia, и делают покупку машин менее доступной для большинства россиян.

Ранее сообщалось, что в МВД назвали три ключевые привычки для защиты от мошенников.