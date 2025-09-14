Продюсер Андрей Ковалев оправдал вспышку гнева Расторгуева в беседе с журналистом

Андрей Ковалев, известный продюсер, выразил поддержку народному артисту Николаю Расторгуеву, основателю группы «Любэ», после распространения в интернете видеоролика. На записи музыкант резко ответил на вопросы журналиста о его гонорарах, обвинив его в бестактности и признавшись в желании нанести удар.

В беседе с изданием «Абзац» Ковалев высказал мнение, что подобная реакция артиста могла быть вызвана плохим самочувствием или чрезмерным вниманием со стороны прессы. Он рекомендовал проявить понимание к возможному дискомфорту и высказываниям музыканта, учитывая его значительный вклад в искусство.

«Вопрос [журналисты задали] нормальный, ничего в нем страшного нет. Сейчас всю информацию, включая гонорары и бытовой райдер, можно легко узнать, позвонив менеджеру. Артист, да и в принципе любой человек, имеет право возмутиться, если вопрос касается его личной жизни или просто неудобен. И нужно еще учитывать, в какой именно форме вопрос был задан. С Расторгуевым я знаком лично, он очень вежливый, культурный человек, трудно представить, что могло его вывести из себя. Так или иначе, Николай Вячеславович — наш великий артист и к нему надо относиться с трепетом, а к его словам — снисходительнее», — заключил Ковалев.

Недавно пресса опубликовала видеоматериалы, где лидер «Любэ» Николай Расторгуев сделал замечание журналисту, задавшему ему вопрос о стоимости его выступлений. В ответ на уточнение репортера музыкант порекомендовал избегать «неприличные вопросы» и подчеркнул, что размеры чужого заработка «не ваше собачье дело».

