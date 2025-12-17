Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал судебное решение по делу Ларисы Долиной

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию вокруг Ларисы Долиной после завершения судебного процесса по скандальному делу о квартире. Он отметил, что решение Верховного суда РФ, оставившее спорную недвижимость за покупательницей Полиной Лурье, было справедливым и означало победу правосудия, передает интернет-издание «Абзац».

По мнению Пригожина, активное обсуждение истории в прессе и социальных сетях будет продолжаться до тех пор, пока не появится новое резонансное дело, которое переключит внимание публики. Несмотря на поддержку судебного вердикта, продюсер выразил готовность оказать личную помощь народной артистке, заявив, что любой человек может оказаться в трудной ситуации и если Лариса Долина обратится за поддержкой, он поможет.

Ранее Филипп Киркоров заявил о готовности приютить у себя Ларису Долину.