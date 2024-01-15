Продюсер Киселев объяснил миллионные гонорары SHAMANа скорым закатом его карьеры

Руководитель группы «Земляне» Владимир Киселев считает, что у певца Ярослава Дронова неуемные аппетиты, которые связаны со скорым концом его карьеры. Об этом продюсер рассказал в интервью изданию «Утро.ру» .

Райдеры артистов российского шоу-бизнеса — это отдельный вид запросов, которые не всегда адекватные. Один из самых крупных концертных списков — у Ярослава Дронова, который помимо подходящих ему условий требует по 12 млн за выступление. 32-летний исполнитель стал популярным стремительно, но также быстро может перестать интересовать публику.

«Наверное, он очень не уверен в завтрашнем дне, вот хочет по базару погулять максимально быстро, чтобы заработать впрок. Ведь слава очень мимолетна и быстро проходит. Во-вторых, все эти роскошные машины и подушки из перьев, которые он просит, это же не за его счет, а за бюджетные деньги», — отмечает Киселев.

Однако продюсер усомнился, что звезда получает по 12 млн рублей. Он посчитал, что билет на SHAMANа стоит около 4406 рублей. Если брать в расчет зал на 800-900 человек, то это порядка 3 965 958 рублей. Большая часть уйдет организаторам, промоутерам, за свет, звук и другие услуги. Таким образом певец получит лишь два миллиона рублей на руки или даже меньше.

По словам Киселева, власти регионов и их областных центров думают, что приглашая SHAMANa, они улучшают позиции перед федеральной властью. Ведь именно Дронова за патриотичное творчество считают более приближенным к Кремлю, где он давал концерты. В этих случаях звезда гуляет за деньги из бюджета страны, и какие там крутятся суммы неизвестно.

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