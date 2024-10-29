Продюсер Киселев объяснил, почему отечественные соцсети не сместили западные в РФ

Продюсер и художественный руководитель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев рассказал, почему платформа «ВКонтакте» не смогла заменить западные соцсети и стать удобной альтернативой. Своими мыслями он поделился в беседе с изданием Daily Moscow, информирует «Русская медиагруппа».

Соцсеть «ВКонтакте» постепенно вводила новые функции и возможности для пользователей, чтобы в конечном итоге стать действительно удобной платформой, заменяющей YouTube, Facebook*, Instagram* и ТikТok. Однако задача так и осталась нереализованной, даже практически недостижимой.

«Вместо того, чтобы создать качественные аналоги, назначенцы во главе компании используют административный ресурс для устранения конкурентов», – высказал неожиданное мнение продюсер.

По словам Киселева, примером может являться преднамеренное замедление YouTube в России, на фоне которого компания оперативно стала продвигать VK Видео и VK Клипы. Продюсер считает это игрой в нечестную конкуренцию, ведь если не блокировка альтернатив, аудиторию не удалось бы перетянуть на свою сторону. Предположил Владимир Киселев также и накрутку пользователей, что якобы ввело в заблуждение властей и общественность.

Подчеркнул собеседник издания и расходование бюджетных средств. Убытки, как отметили в интервью, гигантские. Тем не менее было приобретено 10% акций билетного оператора Kassir.ru за 500 млн рублей и 40% Intickets.ru. И последний гвоздь в крышку соцсети Киселев забил, указав, что платформа мало внимания уделяет патриотическим инициативам и поддержке СВО. По его мнению, если охват сервиса такой огромный, то это можно было бы пустить на благое дело.

Ранее сообщалось, что эксперт высказался о возможной блокировке Steam в России.

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