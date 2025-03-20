Продюсер раскрыл тайну Бедроса и Филиппа Киркоровых

Продюсер Евгений Морозов в беседе с сайтом aif.ru развенчал давний миф о влиянии Аллы Пугачевой на карьеру Филиппа Киркорова.

По словам собеседника сайта, далеко не Алла Борисовна возвела на музыкальный олимп Филиппа Киркорова, как это считают в народе. Знакомство с Примадонной действительно могло помочь карьере, однако основной вклад в это сделал Бедрос Киркоров. Он во всем поддерживал сына, а его связи в музыкальной тусовке позволили ему помочь Филиппу продвинуться.

«Конечно, Бедрос! Конечно, он! Пугачева никогда ни во что не вкладывалась! Глупость несусветная, кто думает, что Пугачева что-то делала для Филиппа. А вот Бедрос всегда был в тусовке уважаемым музыкантом», — рассказал продюсер.

По его словам, Киркоров-старший был авторитетным музыкантом и имел связи по всей стране, а к его мнению прислушивались, хотя он не был таким популярным, как Лев Лещенко. Кроме того, Морозов вспомнил, что именно Бедрос Филиппович познакомил сына с Аллой Пугачевой.

Напомним, что накануне в возрасте 92 лет не стало Бедроса Киркорова. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная пережитой пневмонией и осложнениями.

Ранее сообщалось, что Пугачева может вернуться в Россию ради прощания с Киркоровым-старшим.