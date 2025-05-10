Продюсер Разин хочет добиться признания завещания Шатунова недействительным

Продюсер подал в московский суд иск к родственникам экс-солиста коллектива Юрия Шатунова с требованием признать завещания артиста недействительным, сообщил РИА Новости источник, знакомый с гражданским делом.

В качестве ответчиков выступают жена Шатунова Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла.

Заседание уже назначено.

Других подробностей собеседник раскрывать не стал.

Ранее сообщалось о том, что журналисты подсчитали зарплаты главных тренеров КХЛ.