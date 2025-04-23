Продюсер телепередачи в США уходит в отставку из-за судебного иска Дональда Трампа

Президент США подал судебный иск к программе «60 минут» и тем самым вынудил подать в отставку продюсера этой телепередачи Билла Оуэнса. Об этом сообщило издание The Hill.

Иск, поданный главой Белого дома, касается того интервью, который программа «60 минут» брала у Камалы Харрис, бывшего вице-президента США и соперника Трампа на выборах. По его мнению, тележурналисты предвзято отнеслись к нему самому, они не обеспечили равных условий для всех конкурентов в предвыборной гонке. Трамп потребовал выплаты $20 млрд. Оуэнсу пришлось отреагировать и подать в отставку.

«Мои приоритеты в „60 минут“ всегда были ясны. За последние месяцы также стало ясно, что мне не позволят вести шоу так, как я всегда им руководил», — указал он.

Продюсер добавил, что долгое время защищал эту программу и продвигал ее. Теперь же этой телепередаче предстоит обходиться без него. Главное, по его мнению, чтобы программа могла выходить и дальше.

Ранее в США сообщалось, что Госдеп готовится к масштабной реорганизации. Был представлен план, согласно которому структура министерства будет радикально упрощена. Планируется сократить почти половину бюджета. Под нож также могут пойти программы в рамках ООН и НАТО.