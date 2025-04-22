США объявили о масштабной реорганизации Госдепартамента

Вашингтон готовится к глубокой трансформации и реорганизации внешнеполитического ведомства — планируется урезать штат, бюджет и закрыть часть программ. Об этом пишет ТАСС.

Администрация Дональда Трампа объявила о начале масштабной перестройки Госдепартамента США. Глава внешнеполитического ведомства Марко Рубио представил план, согласно которому структура министерства будет радикально упрощена. За последние годы аппарат Госдепа значительно разросся — число сотрудников приблизилось к 80 тыс., а ассигнования на его деятельность превысили $55 млрд. Однако эффективность при этом, по оценкам Белого дома, не выросла.

Теперь планируется сократить почти половину бюджета — до $28,4 млрд в 2026 году. Под нож также могут пойти программы в рамках ООН и НАТО: финансирование международных институтов, включая миротворческие миссии, решено урезать почти на 90%. Поддержка сохранится только для некоторых ключевых организаций, таких как МАГАТЭ и Международная организация гражданской авиации.

Одновременно с этим предполагается консолидация региональных подразделений, упразднение дублирующих функций и увольнение десятков тысяч сотрудников. Также обсуждается закрытие ряда консульств и прекращение малозначимых программ. Реформа нацелена на повышение эффективности и освобождение ведомства от избыточной бюрократии, которая, по мнению инициаторов, мешает отстаивать реальные интересы США в условиях новой геополитической конкуренции.

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