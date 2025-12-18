Продолжается голосование за город молодежи и молодежную столицу России
Жители России выбирают Смоленск и Елец в финале молодежного конкурса
Фото: [предоставлено организаторами]
Продолжается всероссийское голосование за город молодежи и молодежную столицу России. Оно проходит на сайте госуслуг и длится до 19 декабря включительно.
Город Елец стал финалистом Всероссийской премии «Время молодых» и борется за звание города молодежи 2026 года в спецноминации для муниципалитетов, не являющихся столицами регионов. Смоленск борется за звание молодежной столицы России 2026 года.
Итоги голосования подведут 20 декабря. Победители смогут стать главной федеральной площадкой для молодежных событий и инициатив, получить поддержку для развития и запустить дополнительный грантовый конкурс для молодежных проектов.
Проголосовать можно здесь.
