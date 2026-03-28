Продолжительность жизни в России к 2036 году может достигнуть 78–81 года

Средняя продолжительность жизни россиян в настоящее время превышает 73 года, а к 2036 году, по прогнозам, она может достичь 78–81 года, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. По ее словам, к 2030 году каждый четвертый гражданин страны будет старше 60 лет.

Эксперт отметила, что мужчины и женщины, достигшие 60-летнего возраста, могут рассчитывать на еще примерно 20 лет жизни. При этом она подчеркнула, что основной акцент в современной геронтологии делается не столько на увеличении количества лет, сколько на поддержании их качества. Важными аспектами остаются функциональная независимость, социальная активность, когнитивное и эмоциональное благополучие пожилых людей.

Ткачева подчеркнула, что в здравоохранении сегодня приоритет смещен от простого продления жизни к увеличению периода активного долголетия, когда люди сохраняют здоровье, работоспособность и полноценное участие в общественной жизни.

