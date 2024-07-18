Продукция Apple покинула топ-5 брендов по продажам смартфонов в России

Продукция американской компании Apple пропала из топ-5 брендов по продажам смартфонов в России, следует из данных «Марвел-Дистрибуции», на которые ссылается РБК .

На последнем месте в топ «пятерке» оказался южнокорейский бренд Samsung. Во главе рейтинга — китайские марки мобильных телефонов.

За первые полгода 2024-го года в топ по продажам на территории РФ вошли Redmi, Tecno, Realme и Infinix. Несмотря на это, Samsung и Apple удерживали за указанный период более 50% объема рынка.

Американская компания продолжает возглавлять рейтинг лидеров в денежном выражении. Кроме того, «яблоко» вновь пополнила топ-5 по продажам ноутбуков в штучном выражении. Из этого рейтинга продукция компании вылетела после начала специальной военной операции РФ на Украине, так как прямые поставки на территорию России были ограничены.

По данным аналитиков, наиболее востребованными среди российских покупателей являются товары собственных торговых марок (СТМ). Отмечается, что каждый четвертый проданный за 2024-й год телевизор был СТМ. Также каждая третья проданная микроволновка в России являлась СТМ.

Отмечается, что впервые в топ-5 по продажам телевизоров попал собственный бренд «Сбера».

Из данных аналитического сервиса следует, что всего за первые полгода текущего года в России было продано 14,3 миллионов смартфонов на сумму 343,4 миллиарда рублей. На 102,8 миллиарда рублей продали 3,6 миллиона телевизоров. Всего россияне купили 1,4 миллиона ноутбуков на общую сумму 91,5 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщали, что в мессенджере WhatsApp после обновления появилась вкладка «Избранное».