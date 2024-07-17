В мессенджере WhatsApp появилась вкладка «избранное»

В мессенджере WhatsApp* после обновления в чатах появилась вкладка «избранное». Об этом сообщается в блоге, посвященном мессенджеру.

Отмечается, что благодаря новой функции у пользователей появилась возможность сортировать значимые контакты и группы, добавляя их в новый раздел. Кроме того, функционал распространяется на вкладку «звонки». Он также дает возможность фильтровать чаты.

Новая функция, говорится в сообщении, станет доступна юзерам в ближайшие дни.

В России продукция компании Meta* заблокирована Роскомнадзором в 2022-м году. Мессенджера WhatsApp* это не коснулось. Как пояснили в Генеральной прокураторе и РКН, он используется гражданами РФ не для распространения информации, а для общения друг с другом.

Ранее в WhatsApp* появилась возможность создавать каналы, однако на территории России такой функционал не доступен.

Накануне мы сообщали, что Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты СМИ в YouTube.

*компания Meta, которой принадлежит WhatsApp, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ