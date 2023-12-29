Продукцию подмосковных фермеров можно приобрести на ВДНХ в рамках недели Московской области

В рамках недели Московской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ можно приобрести продукцию подмосковных фермеров, сообщили в областном Минсельхозпроде.

Она представлена на площадке «Ново-Простоквашино» в рамках экспозиции «Есть свое», ее организовал Минсельхоз России. Там можно найти продукцию свыше 20 товаропроизводителей Подмосковья.

«Среди них представлена молочная продукция, сыры разных видов, грибы, мясные деликатесы, пряники ручной работы, крафтовый шоколад, печенье и пастила», — уточнил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Помимо этого, в павильоне «Пчеловодство» можно попробовать и приобрести мед из Подмосковья, в павильоне № 51 — блюда из новогоднего меню, приготовленные из подмосковных продуктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.