Проехавшая в Новокузнецке иномарка с западными флагами на День России вызвала споры в Сети

Необычную иномарку заметили 12 июня на дорогах Новокузнецка. Внизу на легковушке красовались флаги США и Великобритании, а перед украшал российский триколор. Ситуация вызвала бурные обсуждения в соцсетях, пишет издание «Vse42.ru» .

В День России граждане традиционно демонстрируют триколор. Все выбирают разные способы: кто-то обходится маленьким флажком на мероприятиях, а кто-то даже украшает машину. Одну из таких заметили в Новокузнецке, правда, помимо флага РФ на ней красовались и флаги стран Запада.

Вывешивание флагов владелец Toyota Land Cruiser сделал «недружественным». Символы Великобритании и США болтались на заднем бампере, волочась по земле. При этом российский триколор стоял спереди, на крыше.

Глава Новокузнецка отметил, что такой жест патриотизма и величия был очень кстати. Однако не все разделили такую точку зрения. Некоторые сибиряки отметили, что нужно с уважением относиться к флагам любых стран.

Ранее сообщалось, что в Кашире состоялся масштабный автопробег в День России.