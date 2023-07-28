Проект «Активное долголетие» губернатора Подмосковья презентовали на региональном уровне

В Москве на базе Российского геронтологического научно-клинического центра прошла экспертная дискуссия, посвященная вопросам влияния программ поддержки активного долголетия, сообщили в областном Минсоцразвития. Егорьевский комплексный центр представил на ней опыт реализации проекта «Активное долголетие» в Подмосковье.

В сообщении ведомства уточнили, что участники дискуссии — представители различных ведомств, благотворительных фондов и НКО из Москвы, Подмосковья и других регионов — обсудили вопросы изменения в обществе представления о «старости».

«Проект Губернатора «Активное долголетие» реализуется в регионе с 2019 года и на сегодняшний день занятия посещают более 222 тысяч жителей. Для этого в Подмосковье создано 64 клуба активного долголетия и во всех учреждениях социального обслуживания функционируют одноименные отделения, где проводятся занятия по 31 направлению. Постоянно внедряются новые активности», — рассказала спикер экспертного круглого стола из соццентра «Егорьевский» Ольга Белоусова.

Напомним, что стать участником проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева могут женщины старше 55 лет, а также мужчины старше 60 лет. Узнать адрес клуба в муниципалитете можно здесь.

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