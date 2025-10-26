Проект «Белый Хакер» принес Александру Кравченко из Подмосковья призовое место на премии «ШУМ»

В Национальном центре «Россия» подвели итоги Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» 2025 года. Призовой фонд в 12 млн руб. распределили между 36 молодыми медиаспециалистами из 19 регионов страны. Второе место в номинации «Яркий старт» занял 14-летний Александр Кравченко из подмосковного города Видное, ранее победивший в проекте «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили в пресс-службе проекта «ТопБЛОГ».

Выпускники «ТопБЛОГА» ярко заявили о себе на премии, заняв призовые места в нескольких номинациях. Их успех демонстрирует, как участники проекта превращают полученные знания в реальные социально значимые медиапродукты.

«В этом году на участие в премии «ШУМ» подано 15 тысяч заявок. Сообщество растет, сегодня оно насчитывает более 25 тысяч человек. Но самое важное, что растет не только количество, растет качество... Мы приняли решение, что в 2026 году в Красноярске на Международном фестивале молодежи... информационная дирекция будет сформирована из числа участников сообщества «ШУМ», — заявил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Александр Кравченко представил на суд жюри свой просветительский проект «Белый Хакер», посвященный кибербезопасности и технологиям. Он сочетает юмористические ролики, разоблачающие мошенников, и серьезные подкасты с экспертами. Помимо онлайн-деятельности, юный блогер проводит офлайн-лекции, которые уже посетили около 800 человек.

Проект Александра ранее был отмечен наградой «Лучший просветитель в Digital», а сам он является лауреатом международной Global Child Prodigy Awards в Индии. Все призеры премии «ШУМ» получили денежные призы, подарки от партнеров, а также доступ к образовательным программам и стажировкам.

Ранее сообщалось, что подмосковный педагог Анна Деодатова стала одним из победителей юбилейного сезона «ТопБЛОГ».