Проект «Старт в профессию» продолжает деятельность в округе Пушкинский

На территории Городского округа Пушкинский продолжает свою деятельность проект «Старт в профессию», сообщил в своем телеграм-канале муниципальный Методический центр.

В рамках проекта школьники могут на практике ознакомиться с особенностями различных профессий. Для ребят созданы необходимые условия: предоставляется техника и инвентарь. Под руководством опытных профессионалов они осваивают навыки рабочего зеленого хозяйства, оператора беспилотных аппаратов, швеи, повара или кондитера.

Проект позволяет раскрыть потенциал молодого поколения. Ребята на практике знакомятся с азами профессий. Это позволяет им оценить свои навыки и не ошибиться с выбором профессии после окончания школы. Проект «Старт в профессию» способствует успешной интеграции в профессиональную среду.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Проект также способствует всестороннему развитию школьников округа. Во время встреч они учатся работать в коллективе, получают новые знания и решают различные задачи.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Старт в профессию» школьники Городского округа Пушкинский получат свидетельство о профессии государственного образца.