Проект закона о строительных отходах прошел первое чтение в Госдуме

Согласно законопроекту под номером 784334–8, который был единогласно поддержан депутатами 27 мая, субъектам Российской Федерации предоставляется возможность самостоятельно разрабатывать и утверждать нормативные акты, регулирующие обработку и утилизацию отходов, образующихся в процессе строительства.

Глава Российского экологического оператора Ирина Тарасова подчеркнула, что строительный мусор нередко переполняет контейнеры, предназначенные для бытовых отходов, что затрудняет их своевременную очистку. По её мнению, требуется создание специализированной инфраструктуры для сбора, обработки и утилизации отходов больших объемов. Целью данного законопроекта является создание комплексной системы управления отходами, которые образуются при строительстве и демонтаже зданий.

Данный проект закона наделяет региональные власти правом устанавливать требования к объектам, занимающимся обращением с отходами строительства и сноса, правила их транспортировки, а также определять формы соглашений и сопроводительной документации.

Предполагается, что региональные органы власти смогут перенести всю информацию о строительном мусоре в единую федеральную систему учета отходов, что позволит осуществить полную цифровизацию данных в этой сфере.

В документе также прописано, что транспортировкой и переработкой строительных отходов смогут заниматься исключительно организации и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Их транспортные средства должны быть оснащены системой ГЛОНАСС для контроля за перемещением отходов.

Для транспортировки строительного мусора потребуется наличие документов как в бумажном, так и в электронном виде. Транспортные компании будут обязаны заключать договоры на обработку и утилизацию отходов, а также предоставлять информацию об объеме собранных и переданных отходов в цифровую систему.

Региональным властям будет предоставлена возможность устанавливать минимальную долю строительных отходов, которые подлежат переработке и обработке.

Законопроект также регулирует повторное использование строительных отходов при возведении новых объектов, проведении реконструкции, капитального ремонта и благоустройстве территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.