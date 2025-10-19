Проектирование благоустройства скверов Химок: жители и депутаты работают вместе

В Химках жители совместно с депутатами активно разрабатывают проект благоустройства центральных скверов «Юность» и «Юбилейный». Недавно в пресс-центре «Арена Химки» состоялся семинар, посвященный обсуждению обновления этих общественных пространств. Об этом рассказали представители администрация Химкинского городского округа.

Мероприятие, организованное Объединенной дирекцией парков, стало площадкой для открытого диалога между активными химчанами и депутатами. Депутаты, включая Инну Монастырскую, Николая Томашова, Валентина Герасимова, Ирину Спирину и Наталью Каныгину, пришли к выводу, что важно учитывать мнение каждого жителя. Эти скверы — это душа Старых Химок, места, наполненные воспоминаниями

«Мы должны работать вместе, чтобы создать комфортное пространство для всех», — отметила Монастырская.

Среди предложений жителей — реставрация исторических памятников и создание уютных зон с современными качелями. Они также предложили добавить арт-объекты и архитектурную подсветку деревьев для создания уникального облика реновируемых скверов, а также улучшить велосипедные дорожки для активного отдыха.

По итогам семинара, Николай Томашов отметил, что совместные усилия жителей и депутатов могут стать основой для успешного проектирования. Идеи, озвученные во время встречи, будут систематизированы и учтены в дальнейшем проекте. Ожидается, что обновление скверов создаст единую рекреационную зону, которая будет привлекательна для жителей и гостей города.

