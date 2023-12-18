Проектирование нового корпуса школы завершилось в Королеве

Проектирование нового корпуса школы № 1 в Королеве завершено, для проведения госэкспертизы проектной документации и инженерных изысканий заключен договор с Мособлгосэкспертизой. Об этом сообщили в областном Минстрое.

Возведение объекта будут проводить в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Новый корпус будет рассчитан на 400 учеников, в нем разместят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы и столовую с пищеблоком. На прилегающей территории обустроят спортивные и детские площадки, зоны отдыха и места для проведения общешкольных мероприятий. Кроме того, будет обновлено основное здание школы. Все работы завершат в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.