Проектом социальной газификации в Подмосковье воспользовались более 320 тысяч жителей

«В Подмосковье активно идет проект социальной газификации. Уже более 320 тысяч жителей воспользовались этим проектом. Мы стартовали с 2 805 населенных пунктов, на сегодняшний день их уже 3 105. И мы, конечно, отмечаем рост потенциала для газификации», — подчеркнул Баранов.