Проектом социальной газификации в Подмосковье воспользовались более 320 тысяч жителей
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Тема социальной газификации стала одной из центральных на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов. В ходе совещания доклад на эту тему представил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
«В Подмосковье активно идет проект социальной газификации. Уже более 320 тысяч жителей воспользовались этим проектом. Мы стартовали с 2 805 населенных пунктов, на сегодняшний день их уже 3 105. И мы, конечно, отмечаем рост потенциала для газификации», — подчеркнул Баранов.
Гендиректор «Мособлгаза» отметил, что на сегодняшний день газ доведен до 120 тысяч домовладений, заключено 115 тысяч договоров, из них 98 тысяч — уже исполнено.
«Идем по графику. Сейчас основной упор делаем на работы внутри участка — на выполнение непосредственно пуска уже в дома жителей Подмосковья», — сказал Баранов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил бесплатно устанавливать системы газовой безопасности для социально незащищенных жителей региона.