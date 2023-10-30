Проектом социальной газификации в Подмосковье воспользовались более 320 тысяч жителей

Общество
Константин Семенец

Фото: [Константин Семенец]

Тема социальной газификации стала одной из центральных на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов. В ходе совещания доклад на эту тему представил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«В Подмосковье активно идет проект социальной газификации. Уже более 320 тысяч жителей воспользовались этим проектом. Мы стартовали с 2 805 населенных пунктов, на сегодняшний день их уже 3 105. И мы, конечно, отмечаем рост потенциала для газификации», — подчеркнул Баранов.

Гендиректор «Мособлгаза» отметил, что на сегодняшний день газ доведен до 120 тысяч домовладений, заключено 115 тысяч договоров, из них 98 тысяч — уже исполнено.

«Идем по графику. Сейчас основной упор делаем на работы внутри участка — на выполнение непосредственно пуска уже в дома жителей Подмосковья», — сказал Баранов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил бесплатно устанавливать системы газовой безопасности для социально незащищенных жителей региона.

Актуально
Подмосковье