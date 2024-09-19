Проекту гостиничного комплекса в Ступино оказали имущественную поддержку

Компании «Тех Групп», которая реализует инвестиционный проект по строительству и запуску гостиничного комплекса в Ступино, оказали имущественную поддержку и передали участок земли в аренду по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На предоставленной территории в городском округе Ступино компания построит гостиничный комплекс на 50 номеров. Объем инвестиций в проект оценивается в 90 миллионов рублей, запуск гостиницы запланирован на 2027 год», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Комплекс площадью 2,7 тысячи квадратных метров возведут на участке в 2,7 гектара, там максимально смогут проводить 8,8 тысячи размещений в год. После проведения работ компания сможет выкупить полученный в аренду участок за 15% от его кадастровой стоимости. Напомним, что подобрать участок для реализации инвестпроекта можно здесь.

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