Проезд до тридцати медучреждений сделают комфортнее в Подмосковье

В этом году в Подмосковье отремонтируют 30 региональных дорог, которые ведут до медицинских учреждений, сообщили в областном Минтрансе.

В сообщении ведомства уточнили, что дорожные службы проведут работы на территории 21 городского округа по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это позволит повысить комфорт и безопасность пассажиров.

«На сегодняшний день <...> удобный проезд к больницам и поликлиникам обеспечили в семи округах — Коломне, Ленинском, Мытищах, Подольске, Пущине, Серебряных Прудах и Серпухове», — рассказал глава ведомства Алексей Гержик.

Полный перечень дорог, которые отремонтируют, доступен здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.