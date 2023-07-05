Проезд до тридцати медучреждений сделают комфортнее в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
В этом году в Подмосковье отремонтируют 30 региональных дорог, которые ведут до медицинских учреждений, сообщили в областном Минтрансе.
В сообщении ведомства уточнили, что дорожные службы проведут работы на территории 21 городского округа по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это позволит повысить комфорт и безопасность пассажиров.
«На сегодняшний день <...> удобный проезд к больницам и поликлиникам обеспечили в семи округах — Коломне, Ленинском, Мытищах, Подольске, Пущине, Серебряных Прудах и Серпухове», — рассказал глава ведомства Алексей Гержик.
Полный перечень дорог, которые отремонтируют, доступен здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.