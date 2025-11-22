Проезд на желтый сигнал светофора может обернуться штрафом

Согласно пункту 6.2 Правил дорожного Российской Федерации, желтый сигнал светофора запрещает движение. Исключение составляют случаи, когда водитель не может остановиться перед стоп-линией без применения экстренного торможения, сообщает « Автовод со стажем» .

Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора составляет ₽1 тыс. согласно части 1 статьи 12.12 КоАП РФ. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличивается до ₽5 тыс., либо применяется лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.

Современные камеры фото-видеофиксации настроены на распознавание проезда на желтый сигнал. Анализируется скорость транспортного средства, расстояние до стоп-линии и момент включения сигнала.

Мигающий желтый сигнал, в отличие от постоянного, разрешает движение и информирует о нерегулируемом перекрестке или пешеходном переходе. В этом случае водитель должен руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными дорожными знаками.

