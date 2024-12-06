Проезд в наземном транспорте Кемерова теперь можно оплачивать с помощью QR-кода

Во всех автобусах и троллейбуса Кемерова, где имеются валидаторы, пассажиры смогут оплатить проезд посредством QR-кода. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что ранее произвести подобную оплату можно было только через терминал кондуктора.

Отмечается, что такая оплата набирает популярность у жителей города: так, число платежей за год выросло в пять раз. Стоимость проезда по QR-коду такая же, как при оплате банковской картой, — 33 рубля.

Ранее сообщалось, что отсутствие терминала в общественном транспорте может повлиять на оплату налогов.